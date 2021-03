Plug Power, Nel, ITM – Anpassungen beim Solactive Hydrogen Top Selection Index

Vontobel bietet eine Möglichkeit zur Investition in den Solactive Hydrogen Top Selection Index in Form von einem Open-End Partizipationszertifikat in Euro (DE000VP2HYD0). Der Index wurde so konzipiert, dass Autobauer prinzipiell bei der Titelselektion ausgeschlossen werden. So wird das Thema Wasserstoff konzentrierter abgebildet. MIthilfe des innovativen Sprachalgorithmus ARTIS von Solactive werden Unternehmen, deren Aktien gewisse Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach ihrer Themenrelevanz bewertet und die Top 15 in den Index aufgenommen. So wird auch langfristig sichergestellt, dass immer die relevantesten Aktien ihren Platz im Index finden. Es findet halbjährlich eine ordentliche Indexanpassung statt, bei der es zu einem Rebalancing kommt und allenfalls zu einem Titelwechsel. Die nächste Anpassung ist auf den 10. März terminiert.

Rebalancing

Absoluter Überflieger in den vergangenen Monaten war die Aktie von Plug Power. Während im Wasserstoffsektor generell Kursgewinne nach der Bekanntgabe einer „Blue Wave“ in den USA Anfang Januar zu beobachten waren, entpuppte sich der Hersteller von Brennstoffzellen als Börsenliebling. Analysten der US-Investmentbank JP Morgan bezeichneten Plug Power im Februar als „bestes Unternehmen seiner Klasse“. Der Aktienkurs stieg auch in diesem Jahr überschdurchschnittlich, weshalb die Gewichtung im Index auf über 17 Prozent anstieg (Stand 02.03.2021). Es ist allerdings zu beachten, dass die vergangene Performance keinerlei Hinweise auf die zukünftige Entwicklung liefert. Bei der ordentlichen Indexanpassung wird durch ein Rebalancing die ursprüngliche Gleichgewichtung wiederhergestellt, d.h. die 15 selektierten Titel werden zu je 6,67 Prozent gewichtet. Bei Plug Power kommt es deshalb zu Gewinnmitnahmen, die in andere Titel reinvestiert werden.

Corporate Action

Schlusslicht im Index war seit dem letzten Rebalancing die Aktie von TechnipFMC. Der Ölindustrie-Dienstleister hat jüngst Technip Energies in einem sogenannten „Spin-Off“ abgespalten, sodass fortan zwei getrennte Unternehmen am Markt agieren und zwei getrennte Aktien gehandelt werden. Während TechnipFMC weiterhin dem Öl- und Gasgeschäft nachgeht, wird sich Technip Energies auf den Anlagenbau im Bereich Wasserstoff und Flüssigerdgas (LNG) konzentrieren. Aus diesem Grund werden seit dem 16. Februar die Aktien von Technip Energies im Index reflektiert und nicht mehr diejenigen von TechnipFMC.

Anpassung der Titelselektion

Damit es nicht zu einer übermäßigen Fluktuation der abgebildeten Titel im Index kommt, wird ein neuer Titel nur dann aufgenommen, wenn er es im Bewertungsmodell unter die Top 5 schafft und ein bestehender Titel auf Rang 25 oder schlechter zurückfällt. Bei der kommenden Indexanpassung im März 2021 kommt es durch dieses regelbasierte Verfahren gleich zu zwei Änderungen.

Neu aufgenommen in den Index werden die Aktien von Fuelcell Energy Inc. und ITM Power. Fuelcell Energy ist für seine hocheffizienten Brennstoffzellen-Kraftwerke bekannt, die eine nahezu emissionsfreie Energieproduktion erlauben. Weltweit werden 50 solcher Kraftwerke betrieben. ITM Power hingegen ist auf die Produktion von Anlagen spezialisiert, welche destilliertes Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten (sogenannte Elektrolyseure). Im britischen Sheffield baute ITM Power den weltweit größten Fertigungsstandort für solche Elektrolyseure, der im Januar 2021 in Betrieb genommen wurde. Im Januar wurde ebenfalls bekannt, dass ITM den weltweit größten Wasserstoff-Elektrolyseur an Linde verkauft. Die 24-Megawatt-Anlage wird Linde in Deutschland installieren und damit Industriekunden wie z.B. Tankstellen mit grünem Wasserstoff versorgen. Der erzeugte Wasserstoff aus dieser Anlage könnte ausreichen, um bis zu 600 Brennstoffzellen-Busse jedes Jahr insgesamt rund 40 Mio. Kilometer fahren zu lassen.

Die Aktien von Linde sind bereits seit Lancierung des Solactive Hydrogen Top Selection Index ein bestehendes Mitglied. Damit Fuelcell Energy und ITM Power nun in den Index aufgenommen werden können, müssen zwei andere Titel dafür Platz machen. Entfernt werden Johnson Matthey und The Chemours Company, Misch- und ein Chemiekonzerne, die beide das Thema Wasserstoff nicht im Hauptgeschäft abbilden und deren Aktien sich im Index in den vergangenen Monaten unterdurchschnittlich entwickelten.