First Graphene Limited: Absichtserklärung mit Gerdau S.A. zur Öffnung amerikanischer Märkte für PureGRAPH(R)



09.03.2021 / 13:42

First Graphene Ltd (ASX: "FGR" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Gerdau S.A. ("Gerdau") eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, "MoU") unterzeichnet hat, damit Gerdau in einvernehmlich vereinbarten Wirtschaftszweigen und Geschäftsbereichen FGRs Graphenprodukte verkaufen und Anwendungen mit diesen Produkten entwickeln kann.





Die wichtigsten Punkte