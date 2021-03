Chemesis International Inc. ernennt Terry White zum Senior Vice President of Operations

9. März 2021 - Vancouver, British Columbia – Chemesis International Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FWB: CWAB) freut sich, die Bestellung von Herrn Terry White, einem anerkannten Führungsexperten mit langjähriger Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zum Senior Vice President of Operations bekannt zu geben. Herr White verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Convenience, Kundenmarketing, Konsumgüter, Vertrieb sowie Weiterentwicklung und Optimierung.

Terry White, Senior Vice President of Operations, erklärt: „Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, gemeinsam mit Chemesis an dieser Initiative zu arbeiten. Ich glaube, dass wir erst am Beginn der Wachstumskurve im CBD-Markt stehen. Unsere vernachlässigte Einzelhandelslösung bietet eine einzigartige Marktnische, um die Verbraucher einerseits aufzuklären und andererseits rasch mit den von ihnen benötigten Produkten zu versorgen. Chemesis steht zum richtigen Zeitpunkt mit einer einzigartigen Lösung parat und ich freue mich sehr, mit meinem Hintergrundwissen dazu beitragen zu können. Ich hoffe, dass wir bald damit in den Markt gehen und sämtliche Wachstumsprognosen überbieten.“

Terry wird Chemesis und dessen Team bei der Umsetzung und Entwicklung der Backend-Logistik und der Prozesse zur Optimierung der Consumer Vending-Erfahrung und des VICKI-Programms unterstützen. Mit seinem Input wird Herr White weitere Optimierungsschritte setzen sowie erprobte Methoden der guten Branchenpraxis einführen und mit seinen Erfahrungen im Bereich Vending einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der neuen Markteinführungsstrategien leisten.

„Wir heißen Terry herzlich in unserem Team willkommen. Sein Erfahrungsschatz in dieser Branche ist unbezahlbar und wird uns mit Sicherheit dabei helfen, unser VICKI-Programm weiterzuentwickeln und in der Praxis umzusetzen“, weiß Josh Rosenberg, President von Chemesis. „Terry wird zusammen mit dem Team das VICKI-Programm optimieren und sowohl die Logistik als auch die standardisierten Betriebsprozesse verbessern und so die Markteinführung beschleunigen und das Geschäft erweitern.“