United Lithium Corp. meldet Abschluss der Privatplatzierung mit Special Warrants in Höhe von $ 9,2 Millionen

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia - 9. März 2021 – United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0UL) (das „Unternehmen”), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein bereits gemeldetes (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2021) Emissionsangebot in Form einer Best-Efforts-Privatplatzierung (das „Emissionsangebot”) mit Ausgabe von 13.939.394 Special Warrants des Unternehmens (die „Special Warrants”) zu einem Preis von $ 0,66 pro Special Warrant (der „Angebotspreis”) für einen Bruttoerlös von insgesamt $ 9.200.000,04 abgeschlossen hat.

Jeder Special Warrant kann vom Inhaber nach eigenem Ermessen ohne weitere Gegenleistung gegen eine Einheit des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) ausgeübt werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie”) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein „Warrant”) besteht. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem 8. März 2021 (der „Transaktionsabschluss”) zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie”) zu einem Ausübungspreis von $ 0,85 pro Warrant-Aktie.

Das Unternehmen wird alle wirtschaftlich zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um in Übereinstimmung mit dem geltenden Wertpapierrecht innerhalb von hundertzwanzig (120) Tagen ab dem Transaktionsabschluss einen vorläufigen Kurzprospekt (der nach Ermessen des Unternehmens die Form eines endgültigen Basisprospekts und eines entsprechenden Nachtrags haben kann) für die den Special Warrants zugrunde liegenden Einheiten (der „endgültige Prospekt”) zu erstellen, bei jeder Wertpapieraufsichtsbehörde in jeder kanadischen Provinz mit Ausnahme von Quebec, in der die Special Warrants verkauft werden (die „Rechtssysteme”), einzureichen und eine Eingangsbestätigung zu erwirken.

Falls das Unternehmen innerhalb von hundertzwanzig (120) Tagen ab dem Transaktionsabschluss keine Eingangsbestätigung für den endgültigen Prospekt erhalten hat, berechtigt jeder nicht ausgeübte Special Warrant den Inhaber in der Folge bei Ausübung ohne weitere Gegenleistung zum Erhalt von einer und einem Zehntel (1,10) einer Einheit (statt einer Einheit); danach, nach dem Ende jedes weiteren Zeitraums von dreißig (30) Tagen vor dem Qualifikationsdatum (wie nachstehend definiert), ist jeder Special Warrant für weitere 0,02 Einheiten ausübbar.