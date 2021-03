Einladung zur digitalen Jahrespressekonferenz am 17. März 2021

Bonn (ots) - Digitale Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes Deutscher

Unternehmensberater (BDU).



Mittwoch, 17. März 2021 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr



Wir möchten Sie gerne darüber informieren, welche Auswirkungen die

Corona-Pandemie auf die Entwicklung der Consultingbranche im letzten Jahr hatte

und wie die Consultants das Geschäftsjahr 2021 einschätzen. Hierfür präsentieren

wir Ihnen die Studienergebnisse unserer aktuellen Branchenstudie 2021 sowie die

Ergebnisse der in dieser Woche durchgeführten Geschäftsklima-Befragung für das

1. Quartal 2021. Einschätzungen des BDU zum Beratereinsatz in Bundesministerien

runden das Themenspektrum ab.









- BDU-Präsident Ralf Strehlau



- BDU-Vizepräsident Matthias Loebich



Für die Videopressekonferenz können Sie sich unter folgendem Link anmelden:



Anmeldung zur Jahrespressekonferenz des BDU

(https://bdu-befragung.de/7/index.php/23998?lang=de)



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Pressekontakt:



Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.

Klaus Reiners // Pressesprecher

Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 Bonn

T +49 (0) 228 9161-22 mailto:klaus.reiners@bdu.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9562/4859159

OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater





