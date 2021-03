Insgesamt beschreibt Verizon seit Ende 2018 eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 52,28 und 62,00 US-Dollar. Nach dem letzten Test der oberen Hürde Anfang Dezember ging es in einen zwischengeschalteten Abwärtstrend und ein Niveau von 43,83 US-Dollar zurück. Dort drehte Verizon zwar wieder, konnte sich aber über den kurzfristigen Abwärtstrend nicht wirklich hinwegsetzen. Diese Woche zeigt aber größeres Kaufinteresse seitens der Anleger, was der Aktie durchaus zu einem Kurssprung verhelfen könnte. An der übergeordneten Seitwärtsspanne würde jegliche Reaktion derzeit noch nichts ändern - zur Freude von Swing-Tradern.

Bullen müssen nachlegen

Um doch noch in dieser Handelswoche ein mustergültiges Kaufsignal zumindest an 59,00 und darüber an 60,00 US-Dollar freizusetzen, sollte zunächst einmal der EMA 50 bei 56,61 US-Dollar überwunden werden. Eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg an die genannten Kursmarken erhält Verizon jedoch erst oberhalb des EMA 200 bei aktuell 57,70 US-Dollar. Rücksetzer finden dagegen um 56,00 US-Dollar erste Ziele, im Zweifel müssten noch einmal Abschläge zurück auf die Märztiefs bei 54,40 US-Dollar einkalkuliert werden. Aber erst eine bärische Auflösung der bisherigen Handelsspanne dürfte Abschläge in Richtung der Märztiefs aus 2020 bei 48,84 US-Dollar auslösen.