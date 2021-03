DGAP-News De Grey Mining Ltd.: Schnelle Größenzunahme bei Diucon und Eagle Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 09.03.2021, 14:56 | 88 | 0 | 0 09.03.2021, 14:56 | DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Ltd.: Schnelle Größenzunahme bei Diucon und Eagle



09.03.2021 / 14:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt.

- Diucon wurde über eine Streichlänge von 900 m und bis zu 200 m Tiefe bestätigt - bleibt offen.

- Eagle wurde über eine Streichlänge von 300 m und bis zu 300 m Tiefe bestätigt - bleibt offen. - Signifikante neue Ergebnisse aus Diucon schließen ein: - 121 m mit 1,1 g/t Au ab 80 m in HERC452 (inkl. 17 m mit 3,5 g/t Au ab 141 m). - Analyseergebnisse für die Sulfidvererzung in HERC45380 m unterhalb von HERC452 stehen noch aus.

- HERC452 befindet sich 160 m westlich der zuvor gemeldeten 99 m mit 1,0 g/t Au ab 114 m in HERC382, einschließlich 19 m mit 2,0 g/t Au ab 158 m und 6 m mit 4,5 g/t Au ab 186 m.

- 36 m mit 2,0 g/t Au ab 224 m in HERC441 (inkl. 12 m mit 4,6 g/t Au ab 246 m), die in der Vererzung endete.

- 34 m mit 1,8 g/t Au ab 40 m in HERC449.

- Zu den signifikanten neuen Ergebnissen in Eagle zählen: - 123 m mit 1,0 g/t Au ab 229 m in HERC454 (einschließlich 26 m mit 1,8 g/t Au ab 237 m und 39 m mit 1,6 g/t Au ab 311 m) - 35 m mit 0,7 g/t Au ab 51 m in HERC445 (einschließlich 10 m mit 1,1 g/t Au ab 51 m und 5 m mit 1,5 g/t Au ab 70 m), 200 m über HERC454.



De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Die Entdeckung und die Erweiterungsprofile von Diucon und Eagle sind zusammen mit Falcon gute Beispiele des Potenzials für das Unternehmen, die Goldvorkommen in Hemi weiterhin rasch zu vergrößern. Falcon wurde im September 2020 entdeckt und wurde ebenfalls erheblich erweitert. Die Entdeckungen Diucon und Eagle wurden im Januar dieses Jahres nach positiven Ergebnissen aus ersten weitständigen RC-Bohrungen bekannt gegeben. Zusätzliche RC-Bohrungen haben jetzt die vererzten Grundflächen in beiden Zonen, die beide offenbleiben, rasch vergrößert. Seite 2 ► Seite 1 von 6



Diesen Artikel teilen Diskussion: De Grey Mining - Goldexplorer am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Wertpapier

De Grey Mining Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer