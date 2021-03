Velodyne Lidar kündigt Berufungen von Führungskräften zur weiteren Förderung der weltweiten Lidar-Marktführerschaft an

Sinclair Vass, Chief Commercial Officer, Velodyne Lidar, Inc. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

In Verbindung mit der Ernennung von Herrn Vass wurde Herr Jellen zum Chief Strategy Officer befördert, sodass er für die Förderung des Wachstums von Velodyne im Rahmen von Fusionen und Übernahmen sowie Initiativen zur Unternehmensentwicklung verantwortlich sein wird. Sowohl Herr Vass als auch Herr Jellen werden direkt an Chief Executive Officer Dr. Anand Gopalan berichten.

„Ich freue mich unglaublich über die wachsende Stärke unseres Führungsteams, während wir weiterhin Innovationen entwickeln, um der steigenden Nachfrage nach unseren revolutionären Hardware- und Softwarelösungen gerecht zu werden“, sagte Dr. Gopalan. „Unsere vielfältigen Kunden nutzen Velodyne-Technologien, um die Welt zu verändern. Ich habe großes Vertrauen darin, dass Hr. Vass und Hr. Jellen Velodyne helfen werden, unsere Vision zu verwirklichen, Leben zu verbessern und die Welt sicherer zu machen.“

Über Sinclair Vass

Sinclair Vass ist eine erfahrene Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Automotive und industrielle Laser. Hr. Vass ist derzeit als Chief Commercial Officer bei Velodyne Lidar tätig, wo er für die Steigerung des Umsatzes in allen Märkten und Regionen von Velodyne verantwortlich ist. Bevor er seine Tätigkeit bei Velodyne aufnahm, war Herr Vass Präsident des Geschäftsbereichs Laseroptik bei Focuslight Technologies Inc., einem in China ansässigen Hersteller von Hochleistungslasern und optischen Strahlsteuerungslösungen. Vor seiner Zeit bei Focuslight war Herr Vass als Vice President für Vertrieb, Produktmanagement und Kundenservice bei Viavi Solutions tätig. Im Laufe seiner Karriere bekleidete Herr Vass zudem zunehmend leitende Positionen bei JDS Uniphase, New Focus Inc., Lucent Microelectronics, Hewlett Packard und Plessey Research Inc. Herr Vass hat einen BSc (Hons) in Physik von der University of Edinburgh und einen MBA der Open University.