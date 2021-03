Frankfurt am Main (ots) - Vor gut einem Jahr hat Nestlé mit den Wagner

Steinofenpizzen die ersten Produkte mit dem Nutri-Score auf den Markt gebracht.

Die Nährwertkennzeichnung hilft, sich beim Einkaufen für gesündere Alternativen

zu entscheiden: Mit einer fünfstufigen Farb- und Buchstabenskala können

Konsumenten die Nährwertqualität eines Produktes auf nur einen Blick mit anderen

aus der gleichen Kategorie vergleichen.



Seit der Einführung im letzten Jahr ist viel passiert: 240 Produkte tragen

inzwischen den Nutri-Score. Somit erzielen wir bereits 26% unseres Umsatzes

durch Produkte mit Nutri-Score, die von der geplanten

Nutri-Score-Implementierung betroffen sind. (1)





- Wagner: Startschuss für den Nutri-ScoreLos ging es im Februar 2020 mit der Integration des Nutri-Scores auf denOriginal Wagner Steinofen Pizzen. Inzwischen hat Wagner fünf von insgesamt neunMarken weiter mit dem Nutri-Score ausgestattet. Im April folgen Original WagnerSteinofen Piccolinis - inklusive der neuen veganen und vegetarischen Sorten -und bis Ende 2021 werden alle Wagner Produkte das Logo auf den Vorderseiten derVerpackungen tragen.- Cerealien: Alle Frühstücksprodukte mit Nutri-Score "A", "B" oder "C"Im Frühjahr 2020 nahm Nestlé eine Vorreiterrolle in der Kategorie ein und hatals eines der ersten Unternehmen die traditionellen Cerealien Marke Nesquik mitdem Nutri-Score versehen. Im Laufe des letzten Jahres folgten alle anderentraditionellen Cerealien aus dem Produktportfolio. Im März sind nun dieCerealien-Riegel an der Reihe, so dass bis zum Ende des Jahres 2021 alleProdukte von Nestlé Cerealien auf die neue Nährwertkennzeichnung umgestelltsind. Durch jahrelange, schrittweise Rezepturverbesserungen tragen alleFrühstücksprodukte einen Nutri-Score von "A", "B" oder "C".- Süßwaren: Wer "A" sagt, muss auch "E" sagenUm Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen, hielt der Nutri-Score auf den"Choco Crossies Crunchy Balls" letzten Herbst Einzug in NestlésSüßwaren-Bereich. Für dieses Jahr sind die Marken Smarties, KitKat und Lionsowie Nuts, Snack, yes, Rolo, Caramac und Die Weisse an der Reihe.- Garden Gourmet: Nutri-Score als InnovationstreiberSeit Mitte 2020 tragen alle Produkte die farbige Nährwertkennzeichnung auf ihrenVerpackungen. Nutri-Score ist für Garden Gourmet ein Innovationstreiber:Rezepturen für neue Produkte wurden so entwickelt, dass sie eine grüneKennzeichnung tragen. Insgesamt sind das derzeit 17 verschiedene pflanzlicheGerichte und Zutaten, die mit "A" oder "B" bewertet wurden. Der Großteil derProdukte hat dabei die beste Bewertung.- Kulinarik: Nutri-Score auf bestehenden und neuen ProduktenSeit Mitte April 2020 tragen die "Maggi Guten Appetit"-Suppen das Label miteiner Bewertung von "B" oder "C" auf der Verpackungsvorderseite. Ende des Jahresfolgten nach einem Relaunch die Brühen und Bouillons. Im April folgen die Fixe,die bei rund 65% einen Nutri-Score von "A" oder "B" für das zubereitete Gerichtaufweisen. Bei der Marke Thomy erscheint die Nährwertkennzeichnung aufbestehenden Produkten und Neuheiten, wie z.B. den fünf neuen Salatdressings mitnatürlichen Zutaten. Auch alle BBQ-Saucen von Thomy sind mit dem Nutri-Scoregekennzeichnet.Weitere Informationen zum Nutri-Score bei Nestlé finden Sie hier(https://www.nestle.de/ernaehrung/nutri-score) .(1) 26 Prozent bezogen auf den Umsatz. Bei der Implementierung des Nutri-Scoreskonzentriert sich Nestlé auf die Marken der vollständig von Nestlé betriebenenGeschäftsbereiche sowie von Cereal Partners Worldwide. Einige Produktgruppen,wie klinische und Babynahrung, sind offiziell vom Nutri-Score ausgenommen.