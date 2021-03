Wer kurzfristig weder mit großen Aufwärts- noch Abwärtsbewegungen der Amazon-Aktie rechnet, kann mit den Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen erzielen.

Seit dem Allzeithoch von Amazon.com (US0231351067) bei 3.530 US-Dollar Anfang September 2020 tendiert die Aktie in einer relativ engen Handelsspanne von 2.900 bis 3.500 US-Dollar seitwärts. Nach dem Test der Unterstützung bei 2.900 US-Dollar am vergangenen Freitag werden aktuell 3.000 US-Dollar bezahlt. Wer davon ausgeht, dass die Aktie in den nächsten sechs Monaten keine neuen Höchstkurse markieren wird, positioniert sich für attraktive Seitwärtsrenditen.

Discountstrategie mit 8 oder 14 Prozent Puffer (September)