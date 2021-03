Neustart der Reisebranche und Ideen für die Erholung nach der Krise als zentrale Themen von ITB Berlin NOW (FOTO)

Berlin (ots) - Digitale Ausgabe der weltweit führenden Reisemesse ist auf

https://www.itb-now.com/ gestartet - Starker Branchenzuspruch mit 3.513

Ausstellern aus 120 Ländern - Unter den Top 5 Branchen: Tourismusorganisationen

& Verbände, Travel Technology, Reiseveranstalter, Unterkünfte und Destination

Management Companies (DMC) - Umfangreiches Eventprogramm mit 590 Speakern und

rund 400 Sessions, Pressekonferenzen und Präsentationen

(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/index.html) - ITB Berlin NOW

Convention mit Fokus auf der Zukunft der Reisebranche - Sachsen ist Offizielle

Kulturdestination und Georgien Digital Adventure and Sustainability Partner -

Branchengrößen wenden sich in der ITB Berlin Travel & Tourism Declaration an die

Politik - International gefeierter DJ Paul van Dyk legt live im

Messe-Afterprogramm auf







120 Ländern haben sich für die Teilnahme an der digitalen ITB Berlin NOW vom 9.

bis 12. März 2021 entschieden. Besonders zahlreich vertreten sind dieses Jahr

Tourismus-Organisationen und -Verbände, Travel Technology-Anbieter,

Reiseveranstalter, Unterkunftsanbieter sowie Destination Management Companies

(DMCs). Gemäß dem diesjährigen Motto "Der digitale Treffpunkt der

Reiseindustrie. Jederzeit. Überall" bietet die Messe optimale Voraussetzungen

für Fachbesucher, um sich auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie und geltenden

Reisebeschränkungen mit Marktteilnehmern und touristischen Leistungsträgern aus

der ganzen Welt zu vernetzen, auszutauschen, sich einen Wissensvorsprung zu

sichern und Geschäfte anzubahnen. Die neue Plattform https://www.itb-now.com/

bringt somit Business, Networking, Content und News zusammen und schafft mit dem

Show Floor, Videostreams, virtuellen Cafés und intelligenten Matching-Tools zur

Kontaktaufnahme beste Bedingungen für eine erfolgreiche Messeteilnahme. Während

der ITB Berlin NOW Convention (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) teilen

über 280 renommierte internationale Kongress-Referenten, darunter über 80 CEOs,

in 180 virtuellen Diskussionsrunden, Vorträgen und Interviews ihre Erkenntnisse

und Einschätzungen, wie die Branche die Folgen der Corona-Pandemie bewältigen

und den Neustart erfolgreich gestalten kann. Alle Sessions finden in zwei

parallelen Videostreams mit durchgehendem Programm statt und werden aus zwei

Sendestudios auf dem Messegelände gestreamt. Einige Redner werden unter

Einhaltung der Hygienemaßnahmen live ins Studio kommen, andere remote dazu Seite 2 ► Seite 1 von 7



Innovatives Format für herausfordernde Zeiten: Insgesamt 3.513 Aussteller aus120 Ländern haben sich für die Teilnahme an der digitalen ITB Berlin NOW vom 9.bis 12. März 2021 entschieden. Besonders zahlreich vertreten sind dieses JahrTourismus-Organisationen und -Verbände, Travel Technology-Anbieter,Reiseveranstalter, Unterkunftsanbieter sowie Destination Management Companies(DMCs). Gemäß dem diesjährigen Motto "Der digitale Treffpunkt derReiseindustrie. Jederzeit. Überall" bietet die Messe optimale Voraussetzungenfür Fachbesucher, um sich auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie und geltendenReisebeschränkungen mit Marktteilnehmern und touristischen Leistungsträgern ausder ganzen Welt zu vernetzen, auszutauschen, sich einen Wissensvorsprung zusichern und Geschäfte anzubahnen. Die neue Plattform https://www.itb-now.com/bringt somit Business, Networking, Content und News zusammen und schafft mit demShow Floor, Videostreams, virtuellen Cafés und intelligenten Matching-Tools zurKontaktaufnahme beste Bedingungen für eine erfolgreiche Messeteilnahme. Währendder ITB Berlin NOW Convention (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) teilenüber 280 renommierte internationale Kongress-Referenten, darunter über 80 CEOs,in 180 virtuellen Diskussionsrunden, Vorträgen und Interviews ihre Erkenntnisseund Einschätzungen, wie die Branche die Folgen der Corona-Pandemie bewältigenund den Neustart erfolgreich gestalten kann. Alle Sessions finden in zweiparallelen Videostreams mit durchgehendem Programm statt und werden aus zweiSendestudios auf dem Messegelände gestreamt. Einige Redner werden unterEinhaltung der Hygienemaßnahmen live ins Studio kommen, andere remote dazu