The Naga Group und der US-Fonds Yorkville Advisors haben einen Finanzierungsdeal im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro vereinbart. Naga kann innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren in mehreren Tranchen Wandelanleihen in dieser Höhe emittieren. Eine erste Tranche mit einem Volumen von 8 Millionen Euro solle kurzfristig ausgegeben werden, der Emissionspreis liegt bei 95 Prozent des Nennwerts der Wandelanleihe.

