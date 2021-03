Foto: finanzbusiness Bunq schließt sich Instant-Payment-System der EZB an Nachrichtenquelle: Finanz Business 24 | 0 | 0 09.03.2021, 15:17 | Die Neobank Bunq wird ihre Sofortüberweisungen in Zukunft über das System der Europäischen Zentralbank anbieten. Über die Pläne in Deutschland will man derzeit noch wenig preisgeben - auch wenn in Köln bereits ein Büro aufgebaut wird.

