Lobbyismus - Grüne fordern andere Parteien zu Gesprächen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Maskenaffäre fordern die Grünen andere Parteien zum Gespräch über schärfere Transparenz-Regeln auf. "Während Menschen und Unternehmen unter der Pandemie leiden, bereichern sich Abgeordnete von CDU/CSU an der Vermittlung von Maskengeschäften", schreiben die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, und Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in einem Brief an ihre Gegenüber bei CDU, CSU, SPD, FDP und Linken. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Konkret bringen die Grünen einen "legislativen Fußabdruck" ins Spiel. Dieser soll deutlich machen, welche Interessenvertreter bei der Formulierung von Gesetzentwürfen in Bundesregierung und Parlament beteiligt waren. Das zwischen den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD vereinbarte Lobbyregister sieht dies bislang nicht vor. "Der vorliegende Gesetzentwurf von Union und SPD greift zu kurz", meinen die Grünen.