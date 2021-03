Opposition nennt Bericht über Assads Corona-Infektion 'Propaganda'

DAMASKUS (dpa-AFX) - Syriens Opposition hat Angaben über eine Corona-Infektion von Präsident Baschar al-Assad und seiner Frau Asma als "reine Propaganda" bezeichnet. Der Chef der Oppositionsvertreter im Verfassungsausschuss, Hadi al-Bahra, sprach am Dienstag von einem Ablenkungsmanöver. Assad wolle "die Sympathie des Volks gewinnen und die Leute mit einer erfundenen Geschichte beschäftigen", sagte Al-Bahra der Deutschen Presse-Agentur. Damit wolle er von "harten Lebensbedingungen wegen der schlechten Wirtschaftslage und Korruption" ablenken.

Das syrische Präsidialamt hatte am Montag mitgeteilt, dass der 55 Jahre alte Assad und seine Frau positiv getestet wurden. Das Paar werde nach "leichten Symptomen" zwei bis drei Wochen in Quarantäne begeben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Dienstag ebenfalls, die Nachricht solle "ablenken" von extremer Armut und wirtschaftlichem Kollaps.