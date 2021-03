Verlässliche Infos für Anlegerinnen und Anleger / EU-Offenlegungsverordnung soll ab 10. März mehr Transparenz bei nachhaltigen Finanzen schaffen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Berlin, 09. März 2021: Wer sein Geld so anlegen möchte, dass sichdaraus nachhaltige Wirkungen ergeben, ist auf verlässliche und klareInformationen angewiesen. Denn in Fi-nanzprodukten, auf denen heute"Nachhaltigkeit" draufsteht, ist nicht zwingend Nachhaltig-keit drin. Es fehltan standardisierten, verbindlichen Kriterien und Informationen, etwa zum Inhaltder häufig benutzten Bezeichnung "ESG" - Umwelt (E), Soziales (S) und guteUnter-nehmensführung (G) - in Finanzprodukten. Mit der seit zwei Jahrenerarbeiteten Offenle-gungsverordnung möchte die EU eine Regelung für Transparenzauf dem Finanzmarkt schaffen. Erste Teile der Verordnung werden am morgigenMittwoch in Deutschland und den anderen EU-Mitgliedsstaaten wirksam."Die EU-Offenlegungsverordnung ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einemnachhaltigen Finanzmarkt. Sie wird Unternehmen, Vermögensverwalter undAnlageberater grundlegend zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit verpflichtenund damit fast den gesamten Markt für Investment- und Anlageprodukte abdecken",sagt Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland."Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater müssen belegen, wie sie mitumweltbezogenen und sozialen Nachhaltigkeitsrisiken umgehen. Außerdem wienachhaltig ihre Strategien oder Produkte sind und welche negativen Auswirkungensie auf Nachhaltigkeitsziele verursachen. Alle notwendigen Daten müssen dafürnach und nach veröffentlicht werden." Die Offenlegungsverordnung ist einBaustein des EU-Aktionsplans für ein nachhaltiges Finanzenwesen.Für zwei Zielgruppen ist die Verordnung verpflichtend: Für Finanzmarktteilnehmerund Finanzberater - somit praktisch für alle Finanzinstitute, die mit privatenKundinnen und Kun-den im Kontakt stehen. Dabei verlangt die Verordnung von denAkteur:innen Informationen und Berichte zu zwei wesentlichen Kategorien. Zumeinen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, zum anderen zu den negativen Auswirkungenauf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die Risiken sind mögliche Wertverluste einerInvestition, etwa durch eine Umweltkatastrophe. Die negativen Auswirkungen aufNachhaltigkeitsfaktoren sind direkte Einflüsse, zum Beispiel zu investiertenwirtschaftlichen Aktivitäten, die dem Klima durch CO2-Emission schaden.Finanzmarktteilnehmer:innen müssen ab dem 10. März berichten, wie sie mitNachhaltig-keitsrisiken umgehen. Die Übersicht der Finanzaufsicht Bafin (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresse.wwf.de%2Fgo%2F6%2F4D85YYM4-4D7ZTLCK-4D7W5M4Q-WM59ZA.pdf&data=04%7C01%7CJulian.Philipp%40wwf.de%7Cda93dc2f965148aab90b08d8e2f27bbc%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637508879586047573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIi