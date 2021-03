Anleger setzen auf ein Comeback der Zykliker

An den Aktienmärkten war in den vergangenen Wochen ein Strategiewechsel zu beobachten. Denn viele Investoren scheinen plötzlich Wachstums- und Technologiewerte zu meiden und sich stattdessen zyklischen Titeln zuzuwenden.

Es ist nicht zu übersehen: An den Aktienmärkten sind viele Highflyer des vergangenen Jahres nunmehr auf der Liste der größten Verlierer zu finden. Beispielsweise mussten in Deutschland Titel wie Zalando, HelloFresh, Delivery Hero oder Shop Apotheke Europe in den vergangenen vier Wochen mit Einbußen zwischen 18 und 22 Prozent kräftig Federn lassen. In der Gruppe der Top-Performer sind dagegen zahlreiche Werte aus konjunktursensiblen Sektoren zu finden. Ganz weit oben rangiert beispielsweise Volkswagen mit einem 4-Wochen-Plus von 19 Prozent. Aber auch thyssenkrupp (plus 18 Prozent), Fraport (plus 10 Prozent) oder Lufthansa (plus sechs Prozent) waren überdurchschnittlich gefragt (Stand: jeweils 8. März 2021). Dieser Umschichtungsprozess von volatilen zu weniger riskant erscheinenden Titeln beschränkt sich nicht nur auf Deutschland. Auch international sind einstiege Kursraketen wie Tesla zuletzt unter die Räder gekommen. Überdurchschnittlich hinzugewinnen konnten dagegen Werte wie Caterpillar oder Boeing.