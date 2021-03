Kodiak nimmt Handel an der OTCQB unter dem Kürzel „KDKCF“ auf

9. März 2021 – Vancouver, British Columbia, Kanada – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK) freut sich, die Aufnahme des Handels seiner Stammaktien am OTCQB-Markt unter dem Kürzel „KDKCF“ bekannt zu geben. Das Unternehmen wird auch weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel „KDK“ und an der Frankfurt Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel „5DD1“ gehandelt.

President und CEO von Kodiak, Claudia Tornquist, sagte dazu: „Diese neue Notierung am OTCQB verschafft uns einen besseren Zugang zur breiten Investorenbasis in den USA. Eine höhere Liquidität und die Erleichterung der Transaktionen ermöglichen den dort angesiedelten Investoren, sich direkt am kontinuierlichen Wachstum von Kodiak zu beteiligen.“

Am OTCQB werden Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase gehandelt, die den Anforderungen an den Mindestangebotspreis und die Aktualität ihrer Finanzberichterstattung entsprechen und die sich einer jährlichen Überprüfung mit Management Zertifizierung unterzogen haben. Er bietet gute Transparenz und die nötige Technologie und Regulierung, um die Informationslage und das Handelserlebnis für Investoren zu verbessern.

Investoren in den USA können Aktienkurse in Echtzeit und Marktinformationen für Kodiak auf www.otcmarkets.com abrufen und die aktuellsten Nachrichten und Entwicklungen des Unternehmens bekommen. Sie erhalten einen besseren Zugang zu Informationen über den OTC Disclosure and News Service sowie transparente Handelspreise durch volle Buchtiefe mit Level 2 Realtime-Kursen.

Nähere Informationen erhalten Sie über Herrn Knox Henderson, Investor Relations, Tel. 604-551-2360 oder khenderson@kodiakcoppercorp.com.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.