Privatplatzierungsangebot für Sonderoptionsscheine über 9,2 Mio. US-Dollar

Das kanadische Lithium-Unternehmen United Lithium (ISIN: CA9107971090 ; WKN: A2QGMZ) hat den Abschluss eines Privatplatzierungsangebots für Sonderoptionsscheine in Höhe von 9,2 Mio. USD bekannt gegeben.

Damit hat die United Lithium Corp. die bereits im Februar angekündigte Best-Effort-Privatplatzierung abgeschlossen und 13.939.394 Sonderoptionsscheine des Unternehmens zu einem Preis von 0,66 US-Dollar ausgegeben. Der Bruttoerlös liegt damit bei insgesamt 9.200.000,04 US-Dollar.

Jeder der sogenannten "Special Warrants" kann ohne zusätzliche Gegenleistung nach Wahl des Inhabers auf eine Einheit der Gesellschaft ausgeübt werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie der Gesellschaft besteht und die Hälfte eines Optionsscheins zum Kauf von Stammaktien dient. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,85 USD pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum, dem 8. März 2021.

Das Unternehmen hat angekündigt, angemessene kommerzielle Bestrebungen einzuleiten, um jede der Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, in denen die Special Warrants verkauft werden, vorzubereiten und einzureichen. Mit dem Erhalt der Quittung entsteht

ein vorläufiger Kurzformprospekt und ein endgültiger Kurzformprospekt, der nach Ermessen der Gesellschaft in Form eines endgültigen Basisregalprospekts und einer Ergänzung dazu vorliegen kann, die die Verteilung der den Sonderoptionsscheinen zugrunde liegenden Anteile qualifizieren - alles gemäß geltendem Wertpapierrecht innerhalb von einhundertzwanzig Tagen ab dem Abschlussdatum.

Wenn die Gesellschaft innerhalb von einhundertzwanzig Tagen nach dem Abschlussdatum allerdings keine Quittung für den endgültigen Prospekt erhalten hat, berechtigt jeder nicht ausgeübte Sonderoptionsschein den Inhaber diese bei Ausübung ohne zusätzliche Gegenleistung zu erhalten - eine und ein Zehntel (1,10) Einheit und danach am Ende jedes weiteren Zeitraums von dreißig Tagen vor dem Qualifikationstermin kann jeder Special Warrant mit einer zusätzlichen Einheit (0,02) ausgeübt werden.