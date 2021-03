RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 11 / 2021) mit der Firmengruppe Riedel Bau

Stuttgart, Deutschland 09. März 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Firmengruppe Riedel Bau bekannt.

Das ca. 480 Mitarbeiter starke Bauunternehmen Riedel Bau, mit Hauptsitz in Schweinfurt (Bayern), errichtet bundesweit anspruchsvolle Bauvorhaben für Gewerbe, Industrie und die öffentliche Hand. Das Leistungsspektrum umfasst dabei Rohbau, Schlüsselfertigbau sowie Tiefbau und Sanierung. Die Projektentwicklung und Realisierung von Bauträgerprojekten haben ihren Schwerpunkt in Bayern und Hessen. Mit mehr als 120 Jahren Bauerfahrung erwirtschaftete die Riedel Bau Gruppe 2020 eine Jahresbauleistung von rund 240 Mio. Euro.

Steven Hubbard, Leiter IT bei Riedel Bau: "Riedel Bau baut mit Tradition und Innovation. Diese beiden Werte sind uns auch bei dem Einsatz unserer Software wichtig. Vor einigen Jahren haben wir bereits in der Abteilung Kalkulation den Wechsel auf eine modernere RIB-Lösung vollzogen - nun ziehen wir in anderen Bereichen nach. Wir freuen uns sehr darauf, künftig unsere Projekte mit Hilfe der iTWO-Plattform planen, steuern, verwalten und auswerten zu können. Überzeugt hat uns auch die Durchgängigkeit des Systems sowie die Nutzung aktueller Technologien im ERP-Bereich."

Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Wir sind besonders stolz darauf, dass wir Riedel Bau - einen langjährigen RIB-Bestandskunden - ab sofort noch intensiver bei ihrer digitalen Transformation unterstützen dürfen. Der Umstieg auf unsere iTWO-Plattform zeigt, dass RIB-Kunden hinter uns, unseren Produkten und unserer Unternehmensstrategie stehen. iTWO wird dem Schweinfurter Unternehmen eine konsequente Integration der virtuellen und physischen Bauprozesse ermöglichen. Wir freuen uns auf weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit."