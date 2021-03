NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit Gewinnen in den Handel am Dienstag gestartet. Impfstoff-Fortschritte stützten das Geschehen an den Märkten, hieß es.

Der Dow Jones Industrial kletterte in der ersten halben Stunde um 0,55 Prozent auf 31 978,00 Punkte. Am Montag hatte der US-Leitindex ein Rekordhoch erklommen, am Ende des Tages mit einem Plus von rund einem Prozent aber etwas an Schwungkraft eingebüßt.