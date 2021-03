SCHUMAG: Sanierungsschritte erfolgreich umgesetzt

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die SCHUMAG AG im Geschäftsjahr 2019/20 (per 30.9.) trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie wichtige Meilensteine im Rahmen des Sanierungskonzepts umgesetzt und die finanzielle Situation stabilisiert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Votum.

Nach Aussage des Analysten gebe es nach wie vor personelle Überkapazitäten. Gleichzeitig sei der Altersdurchschnitt der Belegschaft recht hoch, so dass das Unternehmen in Zukunft mit einem verstärkten altersbedingten Verlust von Mitarbeitern und damit auch von Know-how rechnen müsse. Hier steuere die Gesellschaft mit verstärkten Aus-, Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen sowie gezielten Neueinstellungen gegen. Eine weitere Baustelle stelle der veraltete Maschinenpark dar, was zu ausfallbedingten Produktionsunterbrechungen und hohen Instandhaltungsaufwendungen führen könne.