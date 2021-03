BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Spitzenpolitiker haben am Dienstag im Austausch mit Vertretern von Kommunen für eine bessere digitale Infrastruktur und weniger Bürokratie geworben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, dass es zentral sei, die Gigabit-Netze in Deutschland auszubauen. In ländlichen Regionen sei der Ausbau der Internetleitungen nicht immer wirtschaftlich. "Deshalb helfen wir da mit staatlicher Förderung", sagte Merkel im Rahmen der digitalen Tagung des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU). Nicht zuletzt die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Verlagerung des Arbeitsplatzes nach Hause habe gezeigt, wie wichtig schnelles Internet sei.

Auch die Parteichefs von CDU, SPD, FDP und Grünen betonten unisono, dass es ohne den Abbau bürokratischer Hürden keinen Fortschritt geben könne. Das gelte vor allem mit Blick auf die Energiewende, sagte CDU-Parteichef Armin Laschet. Deutschland müsse Planungs- und Genehmigungsverfahren dringend "schneller und leichter machen".