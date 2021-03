Wir zeigen, wann ein Kredit-Widerruf besonders sinnvoll sein kann und wie er funktioniert.

Bei vielen Ehepaaren ist es üblich, dass für eine gemeinsame Investition ein gemeinsamer Kredit aufgenommen wird. Besonders häufig geschieht dies im Rahmen einer Häuser- oder Autofinanzierung. Kommt es jedoch später zu einer Trennung oder gar Scheidung des Paares, stellt sich die Frage, wie nun mit dem gemeinsamen Kredit umzugehen ist. Denn es muss geklärt werden, wer welchen Anteil des Kredits abbezahlen muss. In nicht wenigen Fällen entbrennt darüber ein unangenehmer Streit. Denn insbesondere bei Häuserfinanzierungen geht es teils um enorm hohe Summen.

Wichtig: Wer tritt gegenüber Bank oder Kreditgeber als Vertragspartner auf?

Wer den Kredit weiter abbezahlen muss, hängt davon ab, wer als Vertragspartner der Bank oder des Kreditinstituts auftritt:

Nur ein Ehepartner hat den Vertrag unterzeichnet

Gemäß dem Grundsatz „Pacta sunt servanda“ (Verträge sind einzuhalten) muss nur derjenige den Vertrag erfüllen, der ihn unterschrieben hat. Ist also nur einer der Ehegatten Vertragspartner, so hat auch nur dieser Verpflichtungen gegenüber der Bank. Eine Zahlungspflicht besteht dementsprechend nur für ihn, nicht aber für den ehemaligen Partner.

Beide Ehepartner haben den Vertrag unterzeichnet

Wenn beide Ehepartner den Kreditvertrag unterzeichnet haben, handelt es sich um eine sogenannte „gesamtschuldnerische Haftung“.

Dies bedeutet, dass es sich um gemeinsame Schulden handelt, für die beide haften müssen. Irrelevant hierfür ist, auf wen das Auto angemeldet oder wer als Eigentümer ins Grundbuch eingetragen ist.

Liegt ein Fall der gesamtschuldnerischen Haftung vor, muss mindestens ein Schuldner den Kredit abbezahlen. Wird eine der als Schuldner eingetragenen Personen zahlungsunfähig, so muss die andere Person dafür aufkommen. Dies heißt in der Praxis, dass man nicht nur für „seine Hälfte“ haftet, sondern für den gesamten Betrag.

Was passiert, wenn einer der Ehegatten zahlungsunfähig ist?

Gesetz dem Fall, dass nur noch einer der Ehegatten die Schulden abbezahlt, ist im Rahmen der Unterhaltszahlung ein Kostenausgleich möglich. Ist er dem Ex-Partner unterhaltspflichtig, kann er den vollen Ratenbetrag als Einkommensminderung in die Unterhaltsberechnung einfließen lassen. Die erforderliche Unterhaltszahlung wird dadurch um rund die Hälfte der Kreditrate gemindert. Somit beteiligt sich der Ex-Partner faktisch wieder an der Hälfte der Schuldentilgung.

Im Rahmen einer Häuserfinanzierung existiert noch eine weitere Möglichkeit: Sofern einer der Ehegatten ausgezogen ist, kann die Ratenzahlung dahingehend ausgeglichen werden, dass dieser eine monatliche Miete von dem Ehegatten verlangt, der im Eigenheim geblieben ist.

Chance zum vollständigen Kredit-Ausstieg für beide Partner: der Widerrufsjoker

Wenn sich die neue private und finanzielle Situation nach der Trennung so darstellt, dass beide Ex-Partner vollständig aus dem Kredit aussteigen möchten, kommt der sogenannte Widerrufsjoker in Frage.

Durch den Widerruf des Darlehensvertrages können häufig sogar solche Kredite, die bereits vor Jahren abgeschlossen wurden, auch heute noch rückabgewickelt werden. Durch erfolgreichen Widerruf wandelt sich der Vertrag in ein sogenanntes Rückgewährschuldverhältnis um. Der Kreditgeber muss infolgedessen dem Kreditnehmer alle einbezahlten Beiträge zurückerstatten.



Wann kann der Widerrufsjoker gezogen werden?

Sofern ein Vertrag auch nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist noch widerrufen werden soll, müssen Fehler in der Widerrufsbelehrung vorliegen.

Dies kann sich daraus ergeben, dass die Widerrufsbelehrung in zu kleiner Schrift verfasst wurde oder undeutliche beziehungsweise irreführende Textpassagen enthält. All dies widerspricht dem Deutlichkeitsgebot, wonach alle Verbraucher bei Vertragsabschluss klar und deutlich über ihre Rechte aufgeklärt werden müssen.

Insgesamt gibt es über 100 Ansatzpunkte, durch die ein Vertrag auch nach Ablauf der normalen 14-tägigen Widerrufsfrist noch widerrufen werden kann. Die Chancen stehen daher sehr gut, dass man auch noch Jahre nach Abschluss wieder vollständig aus dem gemeinsamen Kredit herauskommt.



