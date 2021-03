Die Bullen sind in Frankfurt von der Leine gelassen, die Anleger zurück im Angriffsmodus und so der Deutsche Aktienindex weiter auf Rekordjagd.

Die Sorgen um steigende Zinsen sind für den Moment aus dem Markt – auch weil die Hoffnung besteht, dass das neue Konjunkturpaket in den USA bereits durch die Anleiheverkäufe im Dezember finanziert sein könnte. Damit könnte das Angebot an US-Staatsanleihen in den nächsten Wochen deutlich abebben, was die Zinsen wieder nach unten drücken dürfte.



So steigen heute zur Abwechslung mal wieder die Technologieaktien, während die Banken und Zykliker als die Gewinner von gestern heute etwas Federn lassen müssen. Nur das Ergebnis dieser Art Sektor-Rotation ist anders, der Gesamtmarkt steigt ebenfalls, die Börsenwelt scheint also wieder in Ordnung. Und vieles spricht dafür, dass die Rekordjagd in Frankfurt in den kommenden Tagen in die Fortsetzung geht.



Die aktuelle Dynamik im DAX kannte man bislang nur von den Technologieaktien. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Anleger und Markt endgültig ein neues Kapital aufgeschlagen haben – das eines wirtschaftlichen Booms nach der Krise mit ein wenig Inflations- und Zinsangst, aber dafür auch mit sehr viel Fantasie für Unternehmensgewinne und Aktienkurse quer durch alle Sektoren.