Wiesbaden (ots) - Auftragslage verschlechtert sich // Großteil der Befragten

geht für 2021 von einem geringeren Umsatz aus als 2019 // Auch private

finanzielle Situation vieler Unternehmerinnen und Unternehmer verschlechtert

sich // Große Nachfrage, aber Unzufriedenheit bei staatlichen Hilfsmaßnahmen //

SCHUFA-Daten zeigen noch keinen Anstieg der Zahlungsstörungen



Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie geht einem großen Teil der

Soloselbständigen und Kleinstunternehmen finanziell langsam die Luft aus. Auch

privat müssen viele Unternehmerinnen und Unternehmer Einbußen beim Einkommen

hinnehmen. Gleichzeitig gilt: Der Blick auf den Einzelfall ist entscheidend,

denn es gibt auch viele Gewinner der Krise.





Die aktuellen Befragungsergebnisse der SCHUFA-Studie zeigen, dassSoloselbständige (70 Prozent) und Kleinstunternehmer (64 Prozent) sehr vielstärker von Einbußen beim Haushaltseinkommen betroffen sind als dieGesamtbevölkerung (38 Prozent). Die Unzufriedenheit mit der finanziellenSituation ist vor allem bei Soloselbständigen von 50 auf 60 Prozent weiterangestiegen. Die schwierige Lage wirkt sich auch auf die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der Kleinstunternehmen aus: Die Hälfte der Befragten gibtunverändert an, dass es schwerfallen wird, die Gehälter ihrer Mitarbeiter zubezahlen."Die Mehrheit der Soloselbständigen und Kleinstunternehmen bewerten ihreGesamtsituation immer noch positiv. Aber wir sehen, dass ein großer Teilzunehmend in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Diese Gruppe mussauch privat teils massive Einbußen hinnehmen," kommentiert Ole Schröder,Vorstandsmitglied der SCHUFA Holding AG.Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte die SCHUFA Soloselbständige undKleinstunternehmen zu ihrer geschäftlichen und privaten wirtschaftlichen Lage inder Corona-Krise befragt. Vor einem halben Jahr waren die Ergebnisse (https://www.schufa.de/themenportal/detailseite/themenportal-detailseite.19968.jsp) nochdeutlich optimistischer ausgefallen.Uneinheitliches Bild bei der AuftragslageInsgesamt hat sich nach den aktuellen Zahlen bei den Soloselbständigen undKleinstunternehmen die Auftragslage weiter leicht verschlechtert: Jeweils rund60 Prozent haben eher weniger oder deutlich weniger zu tun. Die Hälfte derSoloselbständigen und mehr als 40 Prozent der Kleinstunternehmen geht für 2021von einem geringeren Umsatz gegenüber 2019 aus. Zugleich erwarten aber auch weitmehr als ein Viertel der Befragten Umsatzsteigerungen. Positiv bleibtfestzuhalten, dass trotz der aktuellen Situation mit 62 Prozent die Mehrheit derSoloselbständigen und mit 75 Prozent insbesondere der Kleinstunternehmen dieZukunft des eigenen Unternehmens als sicher oder sehr sicher einschätzt."Nach wie vor ist der Blick auf den Einzelfall entscheidend. Auch wenn einzelneUnternehmen vor großen Herausforderungen stehen, deuten unsere Daten insgesamtnoch nicht auf einen Anstieg von Zahlungsstörungen in dieser Gruppe hin. Das istein positives Signal," sagt Ole Schröder.Große Nachfrage - aber auch Unzufriedenheit bei den staatlichen Hilfsmaßnahmen40 Prozent der Soloselbständigen und über 50 Prozent der Kleinstunternehmenhaben Hilfsmaßnahmen beantragt, davon am häufigsten die verschiedenenSoforthilfen bzw. Überbrückungshilfen von Bund und Ländern: Mehr als 50 Prozentder Soloselbständigen und mehr als drei Viertel der Kleinstunternehmen habendiesen Schritt unternommen.Doch die Zufriedenheit mit diesen Maßnahmen ist gering. Nur 29 Prozent derSoloselbständigen und 39 Prozent der Kleinstunternehmen sind eher oder sehrzufrieden mit den Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern. Die Gründe: Die Befragtensind der Meinung, dass Soloselbständige und Kleinstunternehmen bei derAuszahlung benachteiligt werden oder diese zu lange dauern, dass privateAusgaben nicht berücksichtigt werden und dass es zu viele unklareEinschränkungen und Voraussetzungen gibt.Lockerungen werden befürwortetVor dem Hintergrund der oben genannten Ergebnisse verwundert es nicht, dassinzwischen die Mehrheit Lockerungen der Corona-Maßnahmen befürwortet: bei denSoloselbständigen sind dies 56 Prozent und bei den Kleinstunternehmen 58 Prozentder Befragten.Die Online-Befragung wurde Ende Februar unter 502 Soloselbständigen und 306Kleinstunternehmen durchgeführt. Die Umfrageergebnisse sowie die neuestenEntwicklungen im Kredit- und Rückzahlungsverhalten von Verbrauchern undUnternehmen in der Corona-Krise veröffentlicht die SCHUFA online imCorona-Dashboard. (https://www.schufa.de/ueber-uns/verantwortung/schufa-risiko-kredit-kompass/schufa-risiko-kreditkompass.jsp)Pressekontakt:SCHUFA Holding AGMedia Relations, Kommunikation & Online-MarketingSabine BernsteinAnna-Lena RaweKormoranweg 565201 WiesbadenTel.: +49 611 - 92 78-888Fax: +49 611 - 92 78-887E-Mail: mailto:presse@schufa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/25316/4859512OTS: SCHUFA Holding AG