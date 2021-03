1010data kooperiert mit Strategix CFT, um den Wert von Einzelhändlerdaten zu steigern und die Reichweite in Europa zu erweitern

1010data, ein Anbieter von Lösungen für analytische Intelligenz und Datenaustausch für den Einzelhandel, die Konsumgüterindustrie und den Finanzdienstleistungssektor, und Strategix CFT, ein Boutique-Beratungsunternehmen, das sich auf innovative Technologien für den Einzelhandel und die umfassende Systemintegration spezialisiert hat, gaben heute eine strategische Kooperation bekannt. Durch diese Kooperation sollen Angebote bereitgestellt werden, die verbesserte Erkenntnisse über Kunden liefern. Die beiden Unternehmen, die sich an Einzelhändler und Konsumgüterhersteller in Großbritannien und im übrigen Europa richten, werden ihre Ressourcen gemeinsam nutzen, um Analyselösungen zu entwickeln, die in kürzester Zeit vorausschauende und präskriptive Erkenntnisse über Kunden liefern.

Im Rahmen der neuen Kooperation wird innovative Datenanalysetechnologie bereitgestellt, die Best Practices für große Einzelhandelsunternehmen liefert, damit diese ihre Geschäftstätigkeit in diesem sich schnell verändernden Marktumfeld optimieren und ausbauen können. Diese umfasst auch eine zentrale, leistungsstarke Datenquelle, die Einzelhändlern und Lieferanten eine aufeinander abgestimmte Planung ermöglicht. Die einheitliche, integrierte Analyseplattform ermöglicht schnelle Entscheidungen, die den Einsatz des passenden Produktsortiments und Marketings auf effiziente Weise ermöglichen, um die Kunden zu begeistern und gleichzeitig die Effizienz in der gesamten Lieferkette zu steigern. 1010data und Strategix werden ihre Kräfte bündeln, um die Investitionsrendite und den Nutzwert für Einzelhandelsunternehmen und Konsumgüterhersteller dank besserer Informationen über die Kunden zu steigern. Diese Informationen werden mit Big-Data-Analyselösungen gewonnen, die auf Machine Learning und auf KI basieren.

„Wir freuen uns sehr über unsere Kooperation mit Strategix, denn die Nachfrage nach unserem gemeinsamen Know-how ist größer denn je“, so Inna Kuznetsova, CEO von 1010data. „Das Kaufverhalten der Verbraucher hat sich in der Pandemie grundlegend verändert und entwickelt sich weiter. Da Schulen und Geschäfte an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten und unter unterschiedlichen Bedingungen öffnen, erfordern diese Veränderungen schnellere Reaktionen auf lokaler Ebene. Einzelhändler müssen in immer kürzeren Abständen den Puls des Verbrauchers fühlen und Sortiment, Verkauf, Werbeaktionen, Marketing und Lieferketten ständig neu optimieren. In Europa, wo wir derzeit unsere Aktivitäten ausbauen, wird das kombinierte Know-how von 1010data und Strategix Einzelhändlern neue Wege eröffnen, um Wachstumschancen zu erkennen und gleichzeitig ihre Kunden besser zu bedienen.“