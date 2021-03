SILO Compliance und BDO Cayman unterzeichnen strategisches Joint-Venture-Abkommen

GEORGE TOWN, Kaimaninseln, 9. März 2021 /PRNewswire/ -- SILO Compliance, ein führender Entwickler von Technologien zur Bekämpfung von Geldwäsche („AML") mit Sitz auf den Kaimaninseln, gab heute bekannt, dass es ein Joint Venture mit BDO Cayman , einem Mitglied des globalen BDO-Netzwerks von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Finanzberatungsunternehmen, eingegangen ist. Als Teil der Transaktion wird BDO Cayman eine signifikante Beteiligung an SILO erwerben.

Das Joint Venture bietet SILO, das derzeit vor allem von Unternehmen in internationalen Finanzzentren genutzt wird, die Möglichkeit, seine proprietäre Software, das SILO Compliance System, über BDO-Büros auf der ganzen Welt zu erweitern und zu vermarkten. Für BDO bedeutet dies nicht nur die Beteiligung an einem preisgekrönten Produkt, sondern auch den Zugang zu diesem Produkt für ihre Beratungsdienste und AML-regulierten Kunden. Ziel ist es, die globale Reichweite und die Risiko- und Beratungskompetenz von BDO zu nutzen, um die Fähigkeit von SILO Compliance System zu verbessern, neue AML-Anforderungen zu erfüllen, wo immer sie weltweit entstehen.

„Wir sind begeistert von dieser Entwicklung", sagte SILOs Mitbegründer und Direktor Charles Jennings. „Dass eine Institution von der Größe und Reputation der BDO ein solches Vertrauen in unsere Technologie hat, ist eine Bestätigung für all die harte Arbeit und den Glauben, das wir in sie investiert haben. Jetzt haben wir eine wunderbare Gelegenheit, der Welt zu zeigen, warum SILO Compliance System im Markt als führend im AML-Compliance-Datenmanagement angesehen wird."

Glen Trenouth, Managing Partner von BDO Cayman, fügte hinzu: „Wir haben gehört, dass SILO Compliance System genau die benutzerfreundliche und erschwingliche AML-Compliance-Lösung ist, wonach AML-regulierte Firmen und Kunden gesucht haben. Wir haben die bewährte Technologie von SILO und die Anforderungen unserer AML Risk Advisory-Praxis geprüft und eine hervorragende Integration gefunden."

Informationen zu SILO Compliance

Die auf den Kaimaninseln ansässige SILO Compliance Ltd ist führend in der Entwicklung von Datenmanagement- und Reporting-Technologie zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die preisgekrönte firmeneigene Software SILO Compliance System wird von AML-regulierten Unternehmen in zahlreichen Jurisdiktionen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf www.silocompliance.com .

Informationen zu BDO Cayman

BDO Cayman ist ein Mitglied von BDO International, dem fünftgrößten Wirtschaftsprüfungsnetzwerk der Welt. Das Team von Fachleuten bietet einem breit gefächerten Kundenstamm auf der ganzen Welt Beratungsleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuern und Compliance an. Sie konzentriert sich darauf, ihre Kunden durch konsistente, qualitativ hochwertige Beratung durch die sich ständig ändernden Wirtschafts- und Marktbedingungen zu begleiten. Die lokale Expertise von BDO Cayman wird durch die Stärke des internationalen BDO-Netzwerks ergänzt und unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.bdo.ky

