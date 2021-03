SINGER feiert 170 Jahre weltweite Innovationen

LA VERGNE, Tennessee, 9. März 2021 /PRNewswire/ -- Im Jahr 1851, noch vor Blue Jeans oder sogar Cola, erwachte die Welt durch das Klick-Klack einer Erfindung, die in der Lage war, fast jeden Stoff zuverlässig zu vernähen, und die Marke SINGER war geboren. Siebzehn Jahrzehnte später ist der Marktführer der Nähindustrie immer noch genauso wertvoll, wie er sein 170-jähriges Erbe ehrt, und bringt Anfang 2021 sechs neue Produkte und jetzt auch eine liebenswerte Vintage-Version für Nähfans überall heraus.

SINGER Haushalts- und Industrienähmaschinen haben im Laufe der Weltgeschichte eine unterstützende Rolle gespielt - vom Nähen von lebensnotwendigen Dingen an der Grenze im 19. Jahrhundert bis hin zu Fallschirmen und Verbänden in Weltkonflikten, zahllosen kommerziellen Anwendungen und aktuell in der Mammutproduktion von PSA für die globale Pandemie 2020-21. Das Unternehmen hinter der kultigen Marke spendete außerdem im letzten Jahr Tausende von Maschinen, um der Welt die Herstellung von mehr Masken zu ermöglichen und gleichzeitig das Einkommen aus dem Nähen zu Hause und das Hobby zu fördern.