Great Atlantic Resources durchteuft bei Bohrungen eine Zinkmineralisierung auf 5 m in seinem Kupfer-Kobalt-Nickel-Zink-Gold-Konzessionsgebiet Mascarene in New Brunswick

VANCOUVER, British Columbia, 9. März 2021 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen" oder „Great Atlantic") gibt bekannt, dass das Unternehmen die ersten beiden Bohrlöcher seines ersten Kernbohrprogramms auf seinem Konzessionsgebiet Mascarene im Südwesten der Provinz New Brunswick abgeschlossen hat. Das erste Bohrloch durchteufte eine in Vulkangestein beherbergte Zinkmineralisierung (Sphalerit), die innerhalb eines 5 m langen Bohrkernabschnitts beobachtet wurde. Das Programm wird im östlichen Bereich des Konzessionsgebiets durchgeführt und erprobt einen breiten Trend magnetischer Hochs (identifiziert im Rahmen einer im Jahre 2001 von staatlicher Seite aus durchgeführten luftgestützten Magnetik-Erkundung) sowie ein Gebiet mit anomalen Gesteinsproben. Diese Zone mit anomalen magnetischen Hochs erstreckt sich über das gesamte Konzessionsgebiet Mascarene, einschließlich des östlichen Bereichs, in dem zurzeit gebohrt wird. Die Gesteinsproben, die von Great Atlantic im Jahr 2020 in diesem Gebiet gesammelt wurden, lieferten stark anomale Zinkgehalte und anomale Kupfer- und Goldgehalte. Basierend auf den Probenahmen im Jahr 2020 wurde das erste Bohrloch (MA21-1) unter die Aufschlüsse eines Gabbroganges und lokale stark alterierte Aufschlüsse mit anomalen Goldgehalten und erhöhten Kupfer-, Kobalt- und/oder Nickelgehalten niedergebracht. Drei Stichproben, die im Jahr 2020 innerhalb von 80 m zu diesem Bohrloch aus überdeckten Aufschlüssen und Ausbissen entnommen wurden, lieferten stark anomale Zinkgehalte (3810, 5800 und 7810 ppm Zink). Das Bohrloch wurde mit einer Neigung von 45 Grad nach Nordwesten ungefähr senkrecht zum Trend der magnetischen Hochs mit einer Länge von 149,5 m niedergebracht. Die in Vulkanfestein beherbergte Zinkmineralisierung (Sphalerit) wurde ungefähr zwischen 131,8 und 137 m durchteuft. Der Sphalerit konzentriert sich entlang schmaler Lagen/Bänder, die subparallel zur Schieferung liegen und kommt in Form kleiner Gänge vor. Dies könnte eine neue Zinkentdeckung oder den Ausläufer einer gemeldeten Zone mit stark anomalen Zinkgehalten darstellen, die im Laufe der Bohrarbeiten von Pershing Resources Inc. im Jahr 2007 etwa 70 m westlich von MA21-1 durchteuft wurden.



