Nie wieder Frauentag! Autor: Tichys Einblick | 09.03.2021, 17:33 | 52 | 0 | 0 09.03.2021, 17:33 | Was soll das in unseren woken Zeiten, die Sache mit dem Frauentag? Überholt! Reaktionär! Menschenverachtend! Ich rate zu „Are you assuming my gender“ als Replik, wenn es wieder mal einer gewagt hat, unsereins eine rote Rose oder gar Nelke entgegenzustrecken. Wer ist denn heutzutage schon Frau? Sind wir nicht alle ein bisschen genderfluid? Divers? Non Der Beitrag Nie wieder Frauentag! erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Cora Stephan. Diesen Artikel teilen

