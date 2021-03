New York weitet Kreis der Impfberechtigten aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der an Fahrt aufnehmenden Corona-Impfkampagne in den USA weitet der Bundesstaat New York den Kreis der Berechtigten für die Immunisierung aus. Von diesem Mittwoch an dürfen sich alle Bürger über 60 Jahre mit einem der drei zur Verfügung stehenden Mittel impfen lassen, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag mitteilte. Eine Woche später sollen weitere Gruppen von sogenannten lebenswichtigen Arbeitern folgen, darunter Hausmeister.

Die Zulassung des Impfstoffs des US-Konzerns Johnson & Johnson gab der Kampagne in den USA zuletzt einen weiteren Schub. In New York sollen deswegen mehrere Impfzentren nun rund um die Uhr arbeiten. In den Vereinigten Staaten haben bereits knapp ein Viertel aller Erwachsenen mindestens eine Dosis erhalten - dies entspricht rund 60 Millionen Menschen. In der Altersgruppe über 65 Jahren sind bereits etwa 60 Prozent mit mindestens einer Dosis geimpft./scb/DP/stw