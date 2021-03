Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Kurs gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im Juni stieg bis zum Abend um 0,20 Prozent auf 171,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,30 Prozent. Auch in anderen Euroländern gaben die Renditen nach.

Der Handel am Anleihemarkt bleibt schwankungsanfällig. Zwar zeigt die Zinsentwicklung im Trend nach oben, die zwischenzeitlichen Schwankungen sind aber ausgeprägt. Die jüngsten Kursgewinne begründeten Beobachter auch mit der Entwicklung am US-Rentenmarkt. Am Dienstag legten auch in den USA die Anleihekurse zu.