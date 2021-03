New York (ots/PRNewswire) - Unternehmen erweitert nachhaltiges Angebot aufgrund

des rasanten Geschäftswachstums im ersten Jahr nach der Markteinführung



Chargeurs*PCC Fashion Technologies, der weltweit größte Hersteller von

Einlagestoffen für die Bekleidungsindustrie, gab heute eine neue Markenidentität

- Sustainable 360TM - für seine permanente Linie von Einlagestoffen bekannt, die

vor etwas mehr als einem Jahr als Kollektion Sustainable 50 eingeführt wurde.

Der neue Name markiert die Entwicklung der Kollektion zu einer eigenständigen

Marke und spiegelt das umfassende Engagement von Chargeurs für Nachhaltigkeit

und soziale Verantwortung des Unternehmens wider. Das Unternehmen kündigte

außerdem an, dass Sustainable 360 innovative neue Performance-Einlagen und

-Futter enthalten wird, wie zum Beispiel solche, die mit Lainiere Performance

Silver für antimikrobiellen und geruchshemmenden Schutz hergestellt werden.







Die Produktlinie Sustainable 360 ist die erste komplette Kollektion sowohl vonEinlagen als auch von Innenkomponenten wie Schulterpolstern,Vorderteil-Einlagen, Plack und Unterkragenfilz, die aus umweltverträglichenMaterialien hergestellt werden, darunter BCI-Baumwolle, GRS-zertifiziertesrecyceltes Polyester, Hanf und recycelte Kunststoffe. Seit ihrer Einführungwurde die Kollektion von führenden Marken wie Adidas , Claudie Pierlot, J. Crew,Macy's, Madewell, PVH, Target und Uniqlo übernommen. Banana Republic Men's,Columbia und Itochu gehören zu den Kunden von Chargeurs*PCC, die sichverpflichtet haben, ganze Sortimente zu kreieren, die ausschließlich Sustainable360 Einlagen für ihre Produkte verwenden."Unsere nachhaltige Kollektion hat seit ihrer Einführung vor einem Jahr einphänomenales Wachstum erlebt. Basierend auf diesem Erfolg haben wir die neueMarkenidentität von Sustainable 360 entworfen, um sie als permanente Kollektionzu identifizieren und dem Markt die Breite und die Vorteile unseres Angebotsdeutlicher zu vermitteln", sagte Audrey Petit, Geschäftsführerin vonChargeurs*PCC Fashion Technologies. "Der Name verdeutlicht besser, was uns vonunseren Mitbewerbern abhebt - unser umfassendes Engagement für die sozialeVerantwortung von Unternehmen, das weit über die Verwendung von recycelten undnachhaltigen Materialien hinausgeht."Chargeurs*PCC hat seit der Einführung seiner nachhaltigen Einlagenkollektioneine Reihe von Innovationen auf den Markt gebracht, darunter die Herstellungeiner Reihe von Gewebeeinlagen, die mit einem innovativen, von der PartnerfabrikWeemeet patentierten Verfahren hergestellt werden, das kein Wasser benötigt. DasUnternehmen entwickelt auch Beschichtungen für Produkte aus recyceltem