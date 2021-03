Die führende Einkaufsgemeinschaft macht das MolecuLight i:X-Point-of-Care-Gerät zum Schlüsselinstrument für die Information seiner Mitgliedsunternehmen in der Langzeitpflege bei der Behandlung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung

VALLEY STREAM, New York und TORONTO, 9. März 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc ., ein führendes Unternehmen in der Fluoreszenzbildgebung zur Erkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung direkt am Behandlungsort, gibt bekannt, dass seine MolecuLight i:X-Plattform im Rahmen seiner neuen Geschäftsvereinbarung mit Synergy HealthCare Alliance, LLC ab jetzt 650 US-Einrichtungen in der Langzeitpflege zur Verfügung gestellt wird.