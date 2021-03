Aktionäre von MTU Aero Engines sollen für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende erhalten. Management und Aufsichtsrat des Unternehmens haben am Dienstag eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie vorgeschlagen. Der Ausschüttungsvorschlag wird auf der kommenden Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. April zur Abstimmung gestellt.„Die MTU hat im Geschäftsjahr 2020, das von der Corona-Pandemie geprägt war, ihre ...