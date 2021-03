Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Drägerwerk schon lange nicht mehr erlebt. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 65,40 EUR zu haben. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund sechs Prozent. Dieses Hoch liegt bei 69,10 EUR. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Bei 68,34 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

Fazit: Wie geht es bei Drägerwerk jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.