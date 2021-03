Wirtschaftsministerium stoppt nach Betrug die Auszahlung von Corona-Hilfen

So gut versteckt hat das Bundeswirtschaftsministerium die Nachricht am Freitag auf seiner Website, das es erst Tage danach von Journalisten des Portals „Businessinsider“ thematisiert wird: „Verdacht auf Betrugsversuche bei Coronahilfen“, heißt es da. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wird von dem Portal zitiert: „Es besteht in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen wurden.“

