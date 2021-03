Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbessert Serviceware den Umsatz um 8,8 Prozent auf 72,4 Millionen Euro. Dabei steigt der Umsatz im Bereich Software as a Service um 31,5 Prozent auf 31,9 Millionen Euro an. Die Sparte macht inzwischen rund 44 Prozent des Gesamtumsatzes aus.Das EBITDA der Bad Camberger verbessert sich von -1,2 Millionen Euro auf +1,8 Millionen Euro. Das EBIT steigt von -2,3 Millionen Euro auf -1,6 Millionen Euro an. ...