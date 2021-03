Photovoltaik Lüneburg Hanseviertel - Elektro Burmester macht in der ganzen Region auf sich aufmerksam (FOTO)

Lüneburg (ots) - Burmester Elektrotechnik offeriert ein breites Spektrum von

Serviceleistungen der Elektrotechnik. Das junge Unternehmen von Mike Burmester

aus Lüneburg liefert reichlich Expertise wie auch ein hohes Maß an Knowhow.



Vor allem wenn Sie auf der Suche nach " Photovoltaik Lüneburg Hanseviertel

(http://www.burmester-elektrotechnik.de/) " sind, haben Sie mit Burmester

Elektrotechnik den besten Partner gefunden.





Burmester ist fokussiert auf konventionelle Elektroinstallationen wieStromzähler, Steckdosen, Schalter oder Leitungen. Türklingeln und Sprechanlagenwerden ebenfalls kompetent verbaut und gewartet wie Telefonanalagen. Diedazugehörige Netzwerktechnik ist gleichwohl ein Fachgebiet von BurmesterElektrotechnik. Das Unternehmen verlegt erfolgreich Glasfaserkabel in Lüneburgund Region. Konsumenten wertschätzen ausgesprochen die fixen Übertragungsratenebendieser Technologie und die minimale Anfälligkeit für Pannen.Zu einem einmaligen Fachbetrieb hat sich Elektro Burmester in den SegmentenPhotovoltaik und Photovoltaik Speicher gemausert und bereits eine große AnzahlVerbraucher in der ganzen Region zufriedengestellt. Die Umsetzung von Smart HomeLösungen gehören genauso zum Leistungsumfang wie Lösungen zum Thema E-Mobilität.Bei der Beleuchtungstechnik setzt Burmester Elektrotechnik brandneue Maßstäbe.Die Firma montiert hochklassige LED-Beleuchtung in Innenräumen oder Büro- undGeschäftsräumen und Gewerbeflächen. Im Outdoor Bereich, sowohl in Privathäusernals auch bei der Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, zählen Auftraggeber auf dieLösungen von Mike Burmester Elektrotechnik.Nicht nur Firmen- und Betriebsgelände werden sicherheitstechnisch überwacht.Auch Privatleute erkennen immer mehr die Notwendigkeit, ihren Besitzstand zusichern. Mike Burmester Elektrotechnik hilft in diesem Zusammenhang mitVideoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen. Die Geräte entsprechen den modernstensicherheitstechnischen Anforderungen und werden qualifiziert verbaut.Beim Feuerschutz zählt Burmester Elektrotechnik auf hochmoderneSicherheitssysteme, die auf Verlangen des Kunden von dem Unternehmen regelmäßiggecheckt und gewartet werden. Kunden profitieren davon, dass alleServiceangebote aus einer Hand kommen. Komplettiert wird die Leistungspalettevon Burmester Elektrotechnik durch die Themen Baustrom und Sonnenbatterie.Mit dem E-Check verfügt Burmester einen interessanten Dienst für alle Vermieter,Hauverwalter oder Hausbesitzer. Denn bei jenem Check werden Elektroanlagen aufeventuelle Schäden überprüft. Auf diese Weise werden Probleme vermieden, bevorsie in Erscheinung treten. Genau das reduziert Folgekosten und garantiert fürein tolles Gefühl.Die persönliche und fachkundige Beratung liegt den Angestellten am Herzen. Dennnur so entstehen kundenindividuelle Rundumlösungen zur Zufriedenheit jeglicherInvolvierten. Ein Dienst nach Maß, Termintreue und die Einhaltung desausgemachten Kostenrahmens zeichnen die Tätigkeit des Unternehmens aus. Montiertwerden nur qualitativ ausgezeichnete Artikel.Weitere Infos, auch zum Themenbereich "Photovoltaik Lüneburg Hanseviertel",erhalten Sie auf http://www.burmester-elektrotechnik.de/Pressekontakt:Mike BurmesterTelefon 04131 / 989 98 16Email mailto:info@burmester-elektrotechnik.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154031/4859646OTS: Burmester