American Express veröffentlicht Bericht über globale Reisetrends 2021

American Express (NYSE: AXP) veröffentlichte heute den American Express Travel: Global Travel Trends Report , der fast ein Jahr nach Beginn der COVID-19-Pandemie einen einzigartigen Einblick in die Stimmung der Verbraucher in Bezug auf Reisen gibt. Laut den Ergebnissen des Berichts, die auf Umfragen in sieben Ländern beruhen, darunter die USA, Australien, Indien, Kanada, Mexiko, Japan und Großbritannien 1 , freuen sich die Verbraucher darauf, wieder zu verreisen, und planen derzeit ihre zukünftigen Reisen.

American Express Travel: Global Travel Trends Report Finds Consumers are Looking Forward to Traveling Again (Graphic: Business Wire)

Zu den wesentlichen Aspekten zählen:

Starker Nachholbedarf bei Reisen : 87 % der Befragten gaben an, dass sie sich auf eine in der Zukunft geplante Reise freuen. 76 % der Befragten erstellen bereits eine Liste ihrer Wunschziele für zukünftige Reisen, auch wenn sie noch nicht verreisen können, und 63 % der Befragten wollen ihre Kreditkartenpunkte sparen, damit sie in den Urlaub fahren können, sobald sie sich dabei wohl fühlen.

Bereitschaft sofort zu buchen: 56 % der Befragten gaben an, das Reisen so sehr zu vermissen, dass sie schon jetzt eine Reise buchen würden, auch wenn sie diese später möglicherweise stornieren müssen.

Rise of The Digital Nomad (Wachsende Zahl digitaler Nomaden): 54 % der Befragten gaben an, dass die Freiheit und Flexibilität, auf der ganzen Welt zu leben und zu arbeiten, heute attraktiver ist als vor der Pandemie.

Sicherheit hat Priorität: 65 % der Befragten gaben an, eine Reise zu planen, sobald sie und ihre Familienmitglieder eine Impfung gegen COVID-19 erhalten haben.

Privatsphäre ist der neue, ultimative Luxus: 75 % der Befragten sind sich einig, dass Erlebnisse, die ultimative Privatsphäre bieten, zu einem begehrten Merkmal von Luxusreisen werden.

Mehr nachhaltiges Reisen: 68 % der Befragten versuchen, stärker auf nachhaltige Reisemarken zu achten und diese zu unterstützen.

„Unser neuester globaler Trendbericht zeigt, dass bei den Verbrauchern Nachholbedarf in Bezug auf Reisen besteht. Viele Menschen sehnen sich nach zukünftigen Reisen und beginnen bereits mit der Planung“, so Audrey Hendley, President of American Express Travel. „Darüber hinaus entstehen neue Trends, wie z. B. die zunehmende Attraktivität, von überall aus zu arbeiten, während man weltweit reist, Luxus in Form persönlicherer Erlebnisse, Sauberkeit und Privatsphäre als die ultimativen Luxusannehmlichkeiten, sowie ein wachsendes Interesse an dem ökologischen und sozialen Aspekt ihrer Reisen und Reiseunternehmen.“