Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Questel und ihre Finanzinvestoren IK Investment Partners, Eurazeo und Raise Investissement beim Erwerb der NovumIP von Paragon Partners

Willkie berät Questel und ihre Finanzinvestoren IK Investment Partners, Eurazeo und Raise Investissement beim Erwerb der NovumIP von Paragon Partners Der globale Anbieter von IP-Lösungen Questel hat am 8. März 2021 bekanntgegeben, dass er eine Vereinbarung zur Übernahme von NovumIP, einer Gruppe bestehend aus PAVIS und Novagraaf, von Paragon Partners unterzeichnet hat. Paragon Fund III wird sich wiederum als Minderheitsgesellschafter an Questel beteiligen. Willkie berät Questel und ihre Finanzinvestoren IK Investment Partners, Eurazeo und Raise Investissement bei der Transaktion. Questel bietet eine umfassende Software-Suite für die Suche, Analyse und Verwaltung von Erfindungen und IP-Vermögenswerten und bietet darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten IP-Lebenszyklus, einschließlich Recherchen zum Stand der Technik, Patentabfassung, internationale Anmeldungen, Übersetzungen und Verlängerungen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Finanzaufsichts- und Kartellbehörden und wird im oder um Juli 2021 erwartet. Berater von Questel, IK Investment Partners, Eurazeo und Raise Investissement Das multidisziplinäre Willkie-Team aus zwei Büros wurde von dem in Paris ansässigen Partner Eduardo Fernandez (Corporate) koordiniert und in Frankfurt von Partner Dr. Kamyar Abrar (Corporate) geleitet und bestand aus den Partnern Gregory de Saxcé (Corporate, Paris), Dr. Jasmin Dettmar (Finance, Frankfurt), Paul Lombard (Finance, Paris), Dr. Patrick Meiisel (Steuern, Frankfurt) und Faustine Viala (Kartellrecht, Paris), den Counseln Andreas Feith (Corporate, Frankfurt) und Ludger Kempf (Steuern, Frankfurt), den Associates Virgile Chanel (Regulatory, Paris), Marie Filippi (Kartellrecht, Paris), Dr. Erik Goeretzlehner (Restructuring, Frankfurt), Jane Hentz (Corporate, Frankfurt), Aurel Hille (Kartellrecht, Frankfurt), Fabian Peitzmeier (Litigation, Frankfurt), Karsten Silbernagel (Corporate, Frankfurt), Ralph Unger (Finance, Paris) und Mathilde Vannson (Corporate, Paris). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 750 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Palo Alto, San Francisco, Chicago, Paris, London, Frankfurt am Main, Brüssel, Mailand und Rom. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000. Frankfurt am Main, 9. März 2021

