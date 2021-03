Am 11. März wird K+S seinen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren. Am Nachmittag meldet das Unternehmen aus Kassel, dass der Abschlussprüfer den Konzernabschluss uneingeschränkt testiert hat. Geprüft wurden die Zahlen von Deloitte.K+S macht demnach einen bereinigten Verlust von 1,8 Milliarden Euro. Gedrückt wird das Ergebnis von einer Wertminderung auf Vermögenswerte in der Operativen Einheit Europe+ über ...