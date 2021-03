DGAP-News STEICO SE: Investitionen in Produktionsanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe am Standort Gromadka Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 09.03.2021, 20:50 | 93 | 0 | 0 09.03.2021, 20:50 | DGAP-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

* Schaffung neuer Produktionskapazitäten mit über 1,5 Mio. cbm Jahresleistung * Weitere Kapazitätssteigerungen am Standort möglich Feldkirchen bei München, 09. März 2021 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat bei seiner heutigen Verwaltungsratssitzung die Schaffung neuer Produktionskapazitäten am kürzlich erworbenen Standort Gromadka (Polen) beschlossen. Errichtet wird ein Dämmstoffwerk mit drei Produktionsanlagen. Für flexible Holzfaser-Dämmmatten werden zwei Anlagen errichtet, deren gemeinsame Gesamtjahreskapazität bei über 1 Mio. cbm liegen wird. Auf einer weiteren Anlage mit rund 500.000 cbm Jahreskapazität werden stabile Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren produziert. Nach aktuellem Planungsstand wird sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf rund 75 Mio. € belaufen. Der Baubeginn ist für Mitte 2021 vorgesehen. Die Produktionsaufnahme wird weiterhin für Ende 2022 angestrebt. Die Möglichkeit künftiger Kapazitätserweiterungen ist bereits im aktuellen Projektdesign enthalten, so dass ein zukunftsorientierter weiterer Ausbau des Standorts möglich ist. Der Standort Gromadka liegt rund 70 km östlich von Görlitz verkehrsgünstig direkt an der polnischen A4 und ist Bestandteil eines ehemaligen Flughafens, der aktuell in ein Gewerbegebiet umgewandelt wird. Die Fläche wurde im November 2020 erworben. Durch fortlaufende Erweiterungen der Produktionskapazitäten begegnet STEICO der rapide steigenden Nachfrage nach Holzfaser-Dämmstoffen, die sich auch im ersten Quartal 2021 dynamisch fortsetzt. Aktuelle Projekte zur Kapazitätssteigerung umfassen u.a.: - Erhöhung der Kapazität bei flexiblen Holzfaser-Dämmmatten um 45% durch Inbetriebnahme einer Anlage in Frankreich (Standort Casteljaloux) und Umbau einer Anlage in Polen (Aufnahme des Regelbetriebs im März 2021). - Erhöhung der Kapazität bei stabilen Holzfaser-Dämmplatten aus dem Nassverfahren um 15% durch Anlagenoptimierung (Projekt bereits Anfang 2021 abgeschlossen). - Verdoppelung der Kapazität bei Holzfaser-Einblasdämmung sowie Kapazitätssteigerung um 50% bei Zelluloseeinblasdämmung (Aufnahme des Regelbetriebs im März 2021).



