Kempten (ots) - Am 9. März 2021 fand die 10. Mitgliederversammlung vom Zentrum

Ideenmanagement (ZI), der bundesweiten Interessengemeinschaft und

Fachorganisation für Ideenmanager, statt - in diesem Jahr erstmalig als

Online-Versammlung. Dabei wurde der neue Vorstand gewählt und das Jubiläum der

ersten Dekade begangen.



Wahl des neuen Vorstands





Turnusgemäß wurde bei dieser Mitgliederversammlung der ehrenamtlich tätigeBundes-Vorstand neu gewählt. Die Amtszeit des Vorstandes beträgt zwei Jahre.Präsident vom Zentrum Ideenmanagement ist mit sofortiger Wirkung Dr. BerndBlessin, Leiter Personalmanagement und Organisation/PMO der VPVLebensversicherungs-Aktiengesellschaft und Mitglied im Präsidium vomBundesverband der Personalmanager (BPM). Er löst damit Dr. Christoph Hoppenheitvon diesem Posten ab. Weitere Vorstandsmitglieder sind Kai Axenath, LeiterIdeenmanagement bei BASF SE und Dr. Christine Anders, Vice President IdeaManagement bei Evonik Operations GmbH sowie Roland Rausch, Geschäftsführer desInstituts für Ideen- und Innovationsmanagement.Das Zentrum Ideenmanagement wurde 2011 mit der ersten Vorstandssitzung gegründetund begeht in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum.10 Jahre Zentrum IdeenmanagementSeit der offiziellen Gründung im März 2011 in Berlin hat sich das ZentrumIdeenmanagement zum führenden branchen- und softwareübergreifenden Netzwerk fürIdeenmanager entwickelt. Aus der inneren Haltung heraus, kreativ undoptimistisch die Zukunft zu denken sowie motiviert umzusetzen, wurde dieInitiative gestartet um ein bundesweites Netzwerk für Ideenmanager aufzubauen.Unternehmen und Ideenmanager haben diese Entwicklung als Pioniere undInnovatoren mitgestaltet und unterstützt.Seit der Gründung befindet sich das Zentrum Ideenmanagement in einer dynamischenEntwicklung. Mit der ZI Zukunftsausrichtung 2017 wurden Regionalisierung,Internationalisierung und Digitalisierung vorangetrieben. Parallel erfolgt einegezielte Modernisierung von Ideenmanagement Fachwissen sowie dieProfessionalisierung der beruflichen Fort- und Weiterbildung im Ideenmanagementbis auf Hochschulniveau. Alle diese und auch die zukünftigen Entwicklungen sindnur möglich, weil sie von Unternehmen und Ideenmanagern getragen werden.Mehr Informationen finden Sie unter https://www.ideen.institute/presse .Pressekontakt:Birgit RauschTel: +49 831 697 13048E-Mail: mailto:info@ideen.instituteWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/153921/4859679OTS: Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbH