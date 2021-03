Clarity Gold mobilisiert Bohrgerät für den Beginn des Explorationsprogramms auf dem Projekt Destiny im Abitibi-Gürtel

Vancouver, British Columbia - 9. März 2021. Clarity Gold Corp. („Clarity“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) gibt bekannt, dass die Firma Forage Val d'Or mit der Mobilisierung des Diamantbohrgeräts für das Projekt Destiny, 75 km nördlich von Val d'Or, Quebec, begonnen hat. Derzeit werden Rodungsarbeiten für die Transportwege und Bohrplattformen durchgeführt, und die Teams errichten die Anlagen für die Bohrkernaufbereitung in Val d'Or.

Das erste Bohrloch wurde zur Bestätigung historischer Bohrergebnisse konzipiert und soll kontinuierliche Analyseergebnisse aus der gesamten mineralisierten Zone zu liefern, in der durch frühere Bohrungen nur bestimmte Abschnitte beprobt wurden. Laut Planung werden die Bohrungen von dort aus in der Zone DAC und entlang der Zonen Gap und Darla die Mineralisierung genauer abgrenzen, überprüfen und in die Tiefe ausdehnen.

„Wir freuen uns außerordentlich, unser erstes Programm auf dem Projekt Destiny in Angriff zu nehmen, auf dem umfangreiche historische Arbeiten durchgeführt wurden, darunter über 50.000 m an Kernbohrungen durch frühere Betreiber“, sagte James Rogers, CEO von Clarity. „Mit einer gefüllten Kasse und der jetzt laufenden Exploration ist Clarity in einer idealen Position, um das Projekt Destiny voranzutreiben.“

Das Unternehmen wird zunächst Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.000 m auf dem Projekt Destiny niederbringen und hat den Bohrunternehmer mit der Durchführung dieser Arbeiten beauftragt. Je nach den Witterungs- und Bodenverhältnissen kann das Bohrprogramm in Phasen durchgeführt werden, um die Bohrkosten während des Frühjahrstauwetters zu senken.

Über das Projekt Destiny

Das 5.013 ha große Projekt Destiny befindet sich in dem höffigen Grünsteingürtel Abitibi, in dem in der Vergangenheit mehr als 180 Millionen Unzen Gold produziert wurden, und erstreckt sich entlang einer bedeutenden strukturellen Störungszone, die insgesamt wenig erkundet ist. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit einem Straßenzugang ca. 75 km nordnordöstlich der Stadt Val d’Or; es wurden schon erhebliche Arbeiten durchgeführt, unter anderem Diamantbohrungen über mehr als 50.000 m.