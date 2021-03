Takeda erwirbt Maverick Therapeutics zur Weiterentwicklung von T-Zell-Engager-Therapien für solide Tumore und Erweiterung des neuartigen Immunonkologie-Portfolios

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) meldete heute die Optionsausübung zur Übernahme von Maverick Therapeutics, Inc., einem privaten biopharmazeutischen Unternehmen, das Vorreiter auf dem Gebiet der Immuntherapien mittels bedingt aktiver bispezifischer T-Zellen ist. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Takeda die T-Zell-Engager-Plattform COBRA und ein breitgefächertes Entwicklungsportfolio von Maverick, darunter den in der Entwicklung befindlichen Lead-Kandidaten TAK-186 (MVC-101) von Maverick, der sich derzeit in einer Phase-1/2-Studie zur Behandlung von EGFR-exprimierenden soliden Tumoren befindet, sowie TAK-280 (MVC-280), der voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 von Takeda für Tests mit Patienten mit B7H3-exprimierenden soliden Tumoren in die klinische Entwicklung gehen wird. Die Mitarbeiter von Maverick, darunter auch das talentierte Wissenschaftlerteam, werden nach Abschluss der Transaktion in die Forschungs- und Entwicklungsorganisation von Takeda integriert.

„Für unsere FuE-Strategie und unser Streben nach neuartigen Ansätzen zur Krebsbehandlung kommt der Zusammenarbeit eine große Bedeutung zu“, sagte Chris Arendt, Ph.D., Leiter der Oncology Therapeutic Area Unit von Takeda. „Indem wir Vorreiter wie Maverick unterstützen, die in neuen Wissenschaftsbereichen tätig sind, können wir Fachwissen, Ressourcen und Risiken teilen, um schneller transformative neue Therapien für die Patienten bereitzustellen. Die bahnbrechende COBRA-Plattform von Maverick ist eine hochinteressante Ergänzung unseres Onkologie-Portfolios, das mit seinem neuartigen konditionalen Bioengineering-Ansatz Immuntherapien für solide Tumore mittels Redirektion vorantreibt.“

Die COBRA-Plattform von Maverick ist darauf ausgerichtet, ein breites Spektrum an soliden Tumoren mit hochspezifischer und potenter Aktivität anzugreifen und gleichzeitig die Toxizitäten im normalen Gewebe zu begrenzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen T-Zell-rekrutierenden Immuntherapien, die bei der Verabreichung systemisch wirken, sind die mittels COBRA entwickelten, proteinbasierten Therapien so konzipiert, dass sie auf die Mikroumgebung des Tumors abzielen und die T-Zell-vermittelte Abtötung lokal an der Tumorstelle auslösen, während das gesunde Gewebe der Patienten geschont wird. Die COBRA-Plattform bildet eine Ergänzung zum Ansatz von Takeda einer Redirektion von Immunzellen zur Krebsbekämpfung durch das Potenzial, eine Wirkung bei soliden Tumoren zu entfalten.