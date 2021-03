ImpactWayv schließt Betatest seiner Social Impact Media- und Technologieplattform ab und kündigt öffentliche Einführung an

ImpactWayv, Inc. ist erfreut, bekannt zu geben, dass der private Betatest von ImpactWayv , der bahnbrechenden Social-Impact-Media- und Technologie-Networking-Plattform des Unternehmens, die in diesem Frühjahr öffentlich eingeführt wird, kürzlich abgeschlossen wurde. ImpactWayv vernetzt Menschen, Unternehmen und Philanthropie – für das Gute.

Die Resonanz auf den privaten Betatest von ImpactWayv, der nur auf Einladung stattfand, war überwältigend positiv. Einzelpersonen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen bestätigten den großen Bedarf an dieser Art von ganzheitlicher, auf sozialen Einfluss ausgerichteter Plattform in der heutigen Social-Media-Landschaft. Die Benutzer wurden durch den zentralen Nutzerflow von ImpactWayv geführt, um Design, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu validieren. Die Ergebnisse bekräftigten die der Plattform zugrunde liegende These der sozialen Wirkung, die sich auf die Förderung eines universellen sozialen Gutes durch einen kontinuierlichen Zyklus von Engagement, Interaktion und Befähigung konzentriert.

In einer Zeit, in der weltweit ein beispielloses Interesse an sozialem Handeln besteht, bietet ImpactWayv die Lösung für ein Social Media-Netzwerk, das die Konvergenz von drei wichtigen Trends in der Gesellschaft erfasst:

Der Hunger der Menschen nach mehr Sinn und Bedeutung in allen Aspekten des Lebens – Familie, Freunde, soziale Interaktion, Beschäftigung, Kundenbeziehungen, Investitionen, Spenden und ehrenamtliches Engagement.

Die Notwendigkeit für Unternehmen, allen Stakeholdern und der Welt ihr soziales Engagement zu demonstrieren.

Der dringende Bedarf von Nonprofit-Organisationen an globaler Konnektivität und der Übernahme von Geschäfts- und Marketingprinzipien des privaten Sektors, um Nachhaltigkeit und die Erfüllung ihrer Mission zu unterstützen.

„ImpactWayv ist in diesem Moment einzigartig positioniert“, so George Dolatly, Mitbegründer und President von ImpactWayv, Inc. „Unsere bahnbrechende Plattform schafft die Möglichkeit für Menschen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen, effizient und effektiv an allen Fronten zusammenzuarbeiten, um soziales Engagement und positiven Wandel zu maximieren.“