PMI startet neuen Online-Kurs, um Changemaker zu befähigen und Bestrebungen zur organisatorischen Transformation zu unterstützen

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für Projektprofis und Changemaker, gab heute den Start eines neuen Online-Kurses bekannt, der sich mit dem Thema Business Transformation befasst und den ersten Kurs einer kommenden Serie zu diesem Thema darstellt. Der neue Kurs „Organizational Transformation: Foundation“ auf Basis der PMI-Initiative Brightline vermittelt Projektleitern die Bausteine und das grundlegende Wissen, das sie benötigen, um zu verstehen, wie Organisationen effizient und effektiv transformiert werden. In neun interaktiven Modulen, die in weniger als zehn Stunden absolviert werden können, lernen Projektexperten schnell, was nötig ist, um signifikante betriebliche und kulturelle Veränderungen in einer Organisation zu kultivieren und zu implementieren, sodass sie eine unternehmensweite Transformation in jeder Branche und auf jeder Ebene fördern können.

