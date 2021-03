Ramboll wechselt vom lokalen Dateispeicher in die Cloud mit Nasuni und Microsoft Azure

Eines der weltweit größten Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen (AEC) mit mehr als 16.000 Mitarbeitern modernisiert die weltweite Dateispeicherung mit einem cloudbasierten Ansatz

BOSTON, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeicherlösungen, hat bekannt gegeben, dass Ramboll – ein führendes Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen, das auf der ENR-Liste der internationalen Designfirmen 2020 auf Platz 10 steht – der jüngste Branchenriese ist, der zu Nasuni gewechselt hat, um die Einschränkungen des herkömmlichen lokalen Network Attached Storage (NAS) hinter sich zu lassen. In nur wenigen Monaten hat Ramboll seine Nutzung auf drei Petabyte (PB) ausgeweitet und zählt zur Speicherung, zum Schutz und zur Verwaltung seiner Dateidaten in 300 Remote-Büros ab jetzt auf Nasuni. Das Ergebnis ist eine vereinfachte IT, niedrigere Kosten, größere Unternehmensflexibilität und eine bessere Zusammenarbeit für eine umfassende Benutzerbasis.